ЗСУ уразили командний пункт російських морпіхів на Курщині: деталі від Генштабу

ЗСУ вдарили по командному пункту російської 810 бригади морської піхоти в Курській області

Сьогодні, 7 січня 2025 року ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти армії РФ у районі населеного пункту Біла (Курська область).

Це підтверджує Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі такі вогневі ураження називають невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території РФ.

"Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України", – наголосили у Генштабі.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, наприкінці грудня українські бійці з РСЗВ HIMARS відпрацювали по пункту керування 810-ї бригади морської піхоти армії РФ у Льгові, що на Курщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.