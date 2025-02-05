ЗСУ уразили нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї РФ та ворожий ЗРК "Бук": деталі

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії", – деталізували у Генштабі.

Підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа.

"Удари по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватимуть", – зазначили у відомстві.

Окрім того, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", який розташований на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.

Раніше підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Обидва стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

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