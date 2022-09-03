ЗСУ уразили понад десять скупчень живої сили ворога, зокрема й три взводні опорні пункти - Генштаб

Байрактар також знищив дві одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.

Протягом минулої доби ЗСУ уразили понад десять скупчень живої сили ворога, знищили три зенітно-ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів.

Про це у ранковому зведенні 3 вересня повідомиви Генштаб ЗСУ.

Так, протягом доби авіація Сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань, в ході яких було знищено декілька пунктів управління противника та склад з боєприпасами. Безпілотним літальним авіаційним комплексом Байрактар ТБ-2 завданий ракетний удар, в результаті якого детонував боєкомплект та знищено 2 одиниці броньованої техніки противника разом з екіпажами.

"Ракетні війська та артилерія угруповань наших військ продовжує виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Так, уражено понад 10 скупчень живої сили ворога, зокрема три взводні опорні пункти. Знищено три зенітно ракетні комплекси та декілька одиниць броньованої техніки окупантів", - йдеться у зведенні.

Також читайте ЗСУ знищили колону з вантажівок ворога на Запорізькому напрямку - Генштаб

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: