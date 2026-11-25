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- Війна
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ЗСУ уразили аеродром "Саваслейка": пошкоджено п’ять російських літаків, які бомбили Україну
П’ять російських бойових літаків зазнали пошкоджень після удару ЗСУ по аеродрому «Саваслейка».
Сили оборони України завдали серії результативних ударів по військових об’єктах окупантів 24 листопада та в ніч проти 25 листопада. Під прицілом опинився стратегічний російський аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області.
Як повідомляють у Генштабі, пошкоджень зазнали одразу п’ять російських бортів — три винищувачі МіГ-31 та два бомбардувальники Су-34.
ЗСУ пошкодили п’ять літаків, які бомбили Україну
У Генштабі зазначили, що саме з цього аеродрому піднімаються в небо винищувачі МіГ-31, озброєні ракетами «Кинджал», якими ворог атакує українські міста.
На певний час пошкоджена авіація виведена з ладу, проте точний масштаб руйнувань та остаточна кількість уражених літаків ще з’ясовуються. У командуванні зазначають, що результати можуть виявитися ще кращими.
Окрім авіабази, українські захисники суттєво прорідили ППО росіян і тилове забезпечення на тимчасово окупованих територіях сходу.
На Луганщині поблизу селища Караван-Солодкий під удар потрапила ворожа радіолокаційна станція П-18. Оскільки ця система відповідає за дальнє виявлення повітряних цілей і передання координат для російської ППО, її виведення з ладу позбавило радіолокаційне поле загарбників ще одного важливого «ока».
У районі Новосвітлівки на Луганщині українські бійці поцілили у два сховища з пально-мастильними матеріалами та один склад матеріально-технічних засобів. Ще один об’єкт із матеріально-технічним забезпеченням накрили вогнем неподалік Розпасіївки.
Поблизу селища Агрономічне на Донеччині спалахнув ворожий склад із пальним, а в районі Нового Світу було уражено арсенал боєприпасів.
«Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України», — додали в Генштабі.
Що відбувається на Курщині: останні новини
Нагадаємо, 8-й корпус Десантно-штурмових військ ЗС України офіційно спростував інформацію про нібито «нову Курську операцію», прорив кордону РФ і захоплення російських сіл, назвавши ці повідомлення неправдивими.
Насправді ж на кордоні в Сумській області тривають щоденні бої, а локальне покращення тактичного становища українських підрозділів на Північно-Слобожанському напрямку в соцмережах хибно сприйняли за наступ.
Військові наголосили, що «наступу» чи «операції» у смузі відповідальності корпусу немає, а поширення вигаданих «перемог» з анонімних джерел шкодить так само, як і «зрада», оскільки формує хибні очікування та веде до розчарування.