ЗСУ атакували аеродром «Саваслейка»

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Сили оборони України завдали серії результативних ударів по військових об’єктах окупантів 24 листопада та в ніч проти 25 листопада. Під прицілом опинився стратегічний російський аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області.

Як повідомляють у Генштабі, пошкоджень зазнали одразу п’ять російських бортів — три винищувачі МіГ-31 та два бомбардувальники Су-34.

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ЗСУ пошкодили п’ять літаків, які бомбили Україну

У Генштабі зазначили, що саме з цього аеродрому піднімаються в небо винищувачі МіГ-31, озброєні ракетами «Кинджал», якими ворог атакує українські міста.

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На певний час пошкоджена авіація виведена з ладу, проте точний масштаб руйнувань та остаточна кількість уражених літаків ще з’ясовуються. У командуванні зазначають, що результати можуть виявитися ще кращими.

Окрім авіабази, українські захисники суттєво прорідили ППО росіян і тилове забезпечення на тимчасово окупованих територіях сходу.

На Луганщині поблизу селища Караван-Солодкий під удар потрапила ворожа радіолокаційна станція П-18. Оскільки ця система відповідає за дальнє виявлення повітряних цілей і передання координат для російської ППО, її виведення з ладу позбавило радіолокаційне поле загарбників ще одного важливого «ока».

У районі Новосвітлівки на Луганщині українські бійці поцілили у два сховища з пально-мастильними матеріалами та один склад матеріально-технічних засобів. Ще один об’єкт із матеріально-технічним забезпеченням накрили вогнем неподалік Розпасіївки.

Поблизу селища Агрономічне на Донеччині спалахнув ворожий склад із пальним, а в районі Нового Світу було уражено арсенал боєприпасів.

«Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України», — додали в Генштабі.

Що відбувається на Курщині: останні новини

Нагадаємо, 8-й корпус Десантно-штурмових військ ЗС України офіційно спростував інформацію про нібито «нову Курську операцію», прорив кордону РФ і захоплення російських сіл, назвавши ці повідомлення неправдивими.

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Насправді ж на кордоні в Сумській області тривають щоденні бої, а локальне покращення тактичного становища українських підрозділів на Північно-Слобожанському напрямку в соцмережах хибно сприйняли за наступ.

Військові наголосили, що «наступу» чи «операції» у смузі відповідальності корпусу немає, а поширення вигаданих «перемог» з анонімних джерел шкодить так само, як і «зрада», оскільки формує хибні очікування та веде до розчарування.

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