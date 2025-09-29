ТСН у соціальних мережах

ЗСУ уразили ключове підприємство ВПК РФ, без якого неможливий ремонт бронетехніки

Підприємство виробляло критично важливі конектори для систем управління ракетами, авіації та бронетехніки.

Кирило Шостак
У російській Брянській області було уражено ключове підприємство військово-промислового комплексу РФ — Карачевський завод “Електродеталь”.

Цю інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Завод “Електродеталь” спеціалізується на виробництві електричних з’єднувачів і конекторів. Ці компоненти є базовими елементами для російської військової техніки.

Стратегічна важливість ураженого об'єкта

Продукція цього заводу критично необхідна для широкого спектра озброєння та систем:

  • Ракетні системи: використовується у системах управління ракетами.

  • Авіація та Космос: задіяна в авіаційній та космічній техніці.

  • Бронетехніка: є незамінною для танків, БТРів та іншої бронетехніки.

  • Зв'язок: постачається для комплексів зв’язку та приладів управління.

Фактично, “Електродеталь” є ключовою ланкою у військово-промисловому ланцюжку Росії. Без її продукції, яка налічує десятки тисяч найменувань з’єднувачів для замкнутих контурів електроніки бойових систем, зривається складання та ремонт сучасної зброї РФ.

Раніше повідомлялось, що внаслідок масованих атак українських дронів на нафтопереробні заводи країни-агресорки експорт дизелю впав до найнижчих показників за останні п’ять років.

