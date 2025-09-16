ЗСУ уразили командування російської армії на Донеччині: деталі від Генштабу

Війна в Україні

Доповнено додатковими матеріалами

Генеральний штаб ЗСУ уточнив результати ударів по пунктах управління російських військ на окупованій частині Донецької області. Підтверджено ураження особового складу ворога, зокрема, і з числа командування.

Про це йдеться у заяві Генштабу 16 вересня.

Там нагадали, що 8 вересня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російської армії на окупованій території Донеччини.

Були уражені командні пункти угруповання військ (сил) «Центр» та 41-ї загальновійськової армії Сухопутних військ Збройних сил Росії. Зазначається, що ці ворожі військові формування діють на Покровському напрямку.

У Генштабі вказали, що перед ураженням, 28 серпня, пункти управління ворога на цьому напрямку відвідував міністр оборони РФ Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту українські захисники успішно уразили ці пункти дислокації командування окупаційної армії.

«Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних сил рф», — наголошується у повідомленні.

До слова, 30 серпня ЗСУ розгромили командний пункт російської армії у Воскресенці Запорізької області. Було підтверджено «жирні» втрати ворога.

Українські Сили оборони також знищили пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади РФ на окупованій території Донеччини.

А 12 вересня українські дрони атакували у Росії нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградській області: там були пошкоджені два причали та нафтовий танкер.