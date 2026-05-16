ЗСУ уразили один з найбільших НПЗ Путіна і влаштували "пекло" окупантам

Уражений далекобійними ударами Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. 

Богдан Скаврон
Удар по Рязанському НПЗ

Удар по Рязанському НПЗ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти 16 травня завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Також стали відомі результати ураження Рязанського НПЗ — одного з найбільших на території держави-агресорки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На окупованих територіях Донеччини українські підрозділі уразили такі об’єкти:

  • пункт управління у районі Покровська;

  • пункт управління БпЛА у Графському;

  • ангар з військовою технікою противника у Селидовому.

Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтний підрозділ противника у Привіллі на Херсонщині.

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили окупантів у Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині, у Любимівці Запорізької області і ще у районах низки інших населених пунктів.

Удар по Рязанському НПЗ — які наслідки

У Генштабі ЗСУ уточнили результати влучань в ніч проти 15 травня по інфраструктурі Рязанського НПЗ. Тут пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ та задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Війна в Україні переходить на територію РФ — останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони України впродовж минулої доби та в ніч проти 15 травня завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів ворога на території РФ і ТОТ. Серед уражених цілей — Рязанський нафтопереробний завод, кораблі в Каспійську та склади боєприпасів і засобів РЕБ на тимчасово окупованих територіях

У суботу, 16 травня, столиця країни-агресорки Москва перебувала під масованою атакою безпілотників. Роботу московських аеропортів довелося екстрено призупинити, а місцеві мешканці повідомляють про численні звуки вибухів.

