ЗСУ уразили важливий об’єкт росіян у Брянській області

Уночі, 29 серпня, Силами оборони було уражено ще один важливий об’єкт РФ, що забезпечує ворожу армію нафтопродуктами.

Про це повідомив Генштаб.

«Підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ», — йдеться у повідомленні.

Ця станція перекачує дизельне пальне магістральними нафтопродуктопроводами, зокрема, для потреб російських армійців. Спроможність прокачки цього об’єкта — близько 10,5 млн тонн на рік.

Вдарили по ворожому об’єкту підрозділи ракетних військ та артилерії, а також Сили безпілотних систем разом з Силами спеціальних операцій ЗСУ та Службою безпеки України.

Після атаки на території об’єкта зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

Раніше повідомлялося, що російський нафтовий термінал Усть-Луга у вересні працюватиме на рівні приблизно 350 тисяч барелів на день, що становить близько половини його звичайної потужності, через пошкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських дронів.

Улітку 2025 року почастішали українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру, що вже призвело до скорочення обсягів експорту нафти РФ.