ЗСУ успішним ударом знищили ворожий польовий артилерійський склад разом з окупантами на Херсонщині

Збройні Сили України продовжують знищувати озброєння російської армії та їх самих на окупованих територіях.

Зокрема, у ніч проти 20 липня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ ударили по військовій техніці окупантів та ворожому польовому артилерійському складу в районі Дослідного Херсонської області.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань тільки за цю ніч забезпечено зменшення ворожої армії на 11 рашистів і гаубицю "Мста-Б" із тягачем, а також знищено польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині.

За словами спікера ОК "Південь" Владислава Назарова, остаточні втрати російської армії уточнюються.

Він додав, що воєнна обстановка на півдні України складна, динамічна, але контрольована. Ворог намагається втриматися на рубежах оборони, які попередньо облаштував і продовжує укріплювати.

Нагадаємо, аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що контрнаступ ЗСУ буде дуже непросто стримати за двох умов. Перша - якщо Україна підготує або застосує наявні резерви. Друга - якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів у Херсонській області.

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