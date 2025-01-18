ЗСУ успішно атакували нафтобазу "Роснєфть" в Калузькій області: деталі

Вночі проти 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по базі "Роснєфті", що у населеному пункті Людиново Калузької області РФ.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Сили спеціальних операцій ЗС України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області. Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора", - йдеться у звіті військових.

За інформацією Генштабу, ця нафтобаза входить до АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, що беруть безпосередню участь у війні проти України.

Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Як повідомлялося, цієї ночі в Росії низку регіонів масовано атакували дрони. В РФ заявляють, що нібито їхня протиповітряна оборона знищила 46 безпілотників у кількох регіонах країни.

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