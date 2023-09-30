ЗСУ успішно атакували позицію окупантів і знищили БМП – відео

Військові ЗСУ завдяки самохідній артилерійській установці 2С7 "Піон" знищили замасковану російську позицію БМП.

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Українські військові атакували позицію окупантів після того, як її викрили аеророзвідники.

Нагадаємо, ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео).

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