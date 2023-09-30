Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ успішно атакували позицію окупантів і знищили БМП – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
278
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ успішно атакували позицію окупантів і знищили БМП – відео

Момент "прильоту" по позиціях окупантів / Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати техніку ворога.

Військові ЗСУ завдяки самохідній артилерійській установці 2С7 "Піон" знищили замасковану російську позицію БМП.

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.   

Українські військові атакували позицію окупантів після того, як її викрили аеророзвідники.

Нагадаємо, ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео).

Читайте також:

ЗСУ знищили замасковану російську позицію БМП

ЗСУ знищили замасковану російську позицію БМП

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
278
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація