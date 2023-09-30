ЗСУ успішно атакували позицію окупантів і знищили БМП – відео

Українські військові продовжують знищувати техніку ворога.
Військові ЗСУ завдяки самохідній артилерійській установці 2С7 "Піон" знищили замасковану російську позицію БМП.
Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.
Українські військові атакували позицію окупантів після того, як її викрили аеророзвідники.
Нагадаємо, ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію і повернули додому двох десантників (відео).
Читайте також:
- "Була одна цікава нарада": Буданов розповів про плани окупантів щодо захоплення Харкова
- Росія вивела в Чорне море 13 кораблів: скільки "Калібрів" готові до удару
- Протиповітряна оборона збила 30 "Шахедів": які міста атакувала РФ