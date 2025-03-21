ЗСУ успішно б'ють по російських авіабазах: у Forbes назвали секрет

Українські дрони протягом десяти тижнів здійснили три успішні атаки на аеродром Енгельс у Росії. Ці удари демонструють успішну стратегію з уникнення російських ударів - "легше запобігти, ніж відбити".

Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Акс.

З його слів, подібну стратегію використовували американці в Іраку та Афганістані. Щоб запобігти засідкам із придорожніми бомбами, вони навчилися випереджати проблему і вистежувати людей, які виготовляли та розповсюджували бомби.

"Вони прагнули опинитися "лівіше" атаки за часовою шкалою зліва направо. Намагаючись перехопити російські бомби, ракети і безпілотники в моменти перед тим, як вони вдарять - почасти через брак найкращих американських і європейських ракет ППО - українці також ціляться "лівіше", - наголошує Акс.

Експерт пояснює, що можливими такі попереджувальні удари України робить повна нездатність російської ППО адаптуватися до загрози з боку невеликих безпілотників.

"Дрон UkrSpecSystems PD-1, був помічений низько летячим над Саратовом безпосередньо перед або після вибуху Енгельса. PD-1 міг доставити невелике вибухове корисне навантаження в рамках удару. Або він міг вести спостереження в інтересах екіпажів ударних безпілотників. У будь-якому разі, він безперешкодно пролетів над однією з найважливіших баз російських ВПС", - каже він.

Прогалини в російській та українській ППО - це нерозказана історія, що стоїть за бомбардуваннями Росією українських міст і рейдами безпілотників Сил оборони України\, вказує експерт.

Україна має всього шість ЗРК Patriot і дві батареї SAMP/T, і не може з їхньою допомогою захистити всі свої населені пункти. Тож у неї немає вибору, окрім як націлюватися на паливо і боєприпаси російських бомбардувальників, зазначає Акс, наголошуючи, що "нальоти на авіабази успішні лише настільки, наскільки безуспішною є власна російська ППО".

Як повідомлялося, напередодні вночі ЗСУ потужно вдарили по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області. В районі летовища зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Читайте також:

Путін висуває нові вимоги: змушує українців у РФ отримати паспорт або покинути країну