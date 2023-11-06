ЗСУ успішно "мінуснули" російський ракетоносій "Аскольд" (фото / відео)

Українські військові підбили російський ракетоносій “Аскольд”. В Мережі вже з’явилися фото та відео успішної атаки.

Про це йдеться в телеграм-каналі “СтратКом”.

Як стало відомо, внаслідок атаки українських військових російський ракетоносій отримав значні ушкодження та, ймовірно, більше не підлягає ремонту та експлуатації.

“Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу “Залив” у тимчасово окупованому Криму. Збройні Сили України повторюють, що Крим — це Україна. А росіяни не сховаються ніде”, - пише “СтратКом.

ЗСУ успішно підбили російський ракетоносій “Аскольд”

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували російського режисера, який приїхав на війну вбивати українців.

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