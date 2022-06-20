ЗСУ успішно наступають в Херсоні та на Запоріжжі, окупанти змушені укріплювати позиції - ISW

ЗСУ успішно наступають в Херсоні та на Запоріжжі, окупанти змушені укріплювати позиції - ISW

Росіяни зосереджуються на утриманні своїх оборонних позицій уздовж південної осі через.

До таких дій армія країни-агресорки призвели нещодавні контратаки Збройних сил України. Крім того, найближчими тижнями наступи української армії будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW наголошують, що російські війська посилюють системи ППО в Херсонській області. Зазначаєтья, що ймовірно, сталося це як відповідь на безперервні успішні атаки української авіації на південь від Давидова Броду.

Аналітики прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей. Крім того, ЗСУ найближчими тижнями можуть ще більше загрожувати окупованому Херсону.

Крім того, успішні контратаки українських захисників в районі Запоріжжя змушують ворога терміново перекидати підкріплення на цю ділянку лінії фронту. Аналітики ISW вважають, що окупанти стягують війська до області для захисту від безперервних контратак України на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

Як повідомлялося, розпочалася 117 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Минулої доби росіяни обстріляли понад 70 українських населенних пунктів. Окупанти продовжують проводити штурмові дії на кілької напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 червня.

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