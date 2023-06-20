ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках і закріплюються на зайнятих рубежах - Генштаб

Збройні сили України мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наразі українські оборонці закріплюються на зайнятих рубежах.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час телемарафону.

"Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка-Приютне, Макарівка-Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він.

За словами Ковальова, російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 19 червня, на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Армія Російської Федерації надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

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