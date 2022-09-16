ЗСУ успішно розбивають окупантів, що значно впливає на їхній психологічний стан та кількість - Генштаб

Українські військові щоденно завдають окупантам значних ударів, в результаті чого росіяни несуть втрати.
ЗСУ успішно розбивають окупантів на різних напрямках, що значно впливає на їхній психологічний стан та кількість.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Внаслідок успішних дій наших військових, окупанти на Херсонщині самі розуміють, що додому вони можуть потрапити лише у випадку, якщо отримають поранення, або загинуть.
“Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка. Протягом поточної доби авіація Сил оборони уразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки противника і 1 опорний пункт. Втрати ворога уточнюються”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БпЛА окупантів.
“Ракетні війська і артилерія продовжують нищити ворога. У результаті вогневого ураження по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону ураження потрапили 2 райони зосередження живої сили та бойової техніки російських окупантів. Втрати ворога уточнюються”, - наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, що окупанти вдарили артилерією по центру села на Дніпропетровщині.
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