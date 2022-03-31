ЗСУ успішно стримують окупантів на усіх напрямках, у Білорусі фіксують переміщення техніки РФ - Генштаб

Морально-психологічний стан військ противника та рівень мотивації залишається низьким.

Російське керівництво розглядає можливість формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади, а на території Республіки Білорусь фіксують переміщення техніки країни-агресорки Росії.

Про це йдеться у зведенні Генеральнго штабу 31 березня.

Зазначається, що на території Російської Федерації уже почали відбирати співробітників силових структур, прокуратур та судів, які згодом направлять до України.

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"Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота російських фсбшників. Основним напрямком їхньої діяльності є – "зомбування" населення", - йдеться у зведенні штабу.

У ЗСУ вкотре повідомляють про низький морально-психологічний стан військ противника. Так, у з’єднаннях та частинах Балтійського флоту, зокрема 79-ї окремої мотострілецької бригади 11-го армійського корпусу, фіксують багато випадків відмови від проходження служби та небажання підписувати контракти. За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів.

Тим часом на території Білорусі зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил Росій. Ймовірна мета такого руху - це перегрупування, а також створення резерву для поповнення втрат.

На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

"Українські захисники продовжують оборону на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується ЗСУ, на окремих – наші війська здійснюють успішні контратаки. На Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 5 ворожих атак. Наші воїни знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі", - йдеься у повідомленні.

Крім тогоЮ Повітряні Сили ЗСУ за попередню добу було уражено сім повітряних цілей – чотири літаки, БПЛА та дві крилаті ракети. "Українська ввіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів українцям, які критикують владу та Збройні Сили у неправильній стратегії борютьби з російськими окупантами. Президент закликав критиків ставати на оборону держави.

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