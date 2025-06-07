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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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ЗСУ успішно вдарили по локомотиву із колоною російської техніки

Окупанти зазнали значних втрат у техніці.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Російський танк.

Російський танк. / © із соцмереж

На півдні України військовим Збройних сил вдалося завдати удару по локомотиву із колоною російської військової техніки.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Унаслідок успішної атаки армія країни-агресорки втратила більше сотні одиниць авто- та броньованої техніки, а також 13 танків.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про втрати Росії станом на 7 червня 2025 року. Зазначається, що ліквідовано 995 030 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. 

Окрім того, зранку 7 червня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на Курському напрямку.

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