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- Війна
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ЗСУ успішно вдарили по локомотиву із колоною російської техніки
Окупанти зазнали значних втрат у техніці.
На півдні України військовим Збройних сил вдалося завдати удару по локомотиву із колоною російської військової техніки.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Унаслідок успішної атаки армія країни-агресорки втратила більше сотні одиниць авто- та броньованої техніки, а також 13 танків.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про втрати Росії станом на 7 червня 2025 року. Зазначається, що ліквідовано 995 030 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових.
Окрім того, зранку 7 червня українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35 на Курському напрямку.