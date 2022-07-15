ЗСУ успішно відбили штурм Кодеми і Білогорівки, росіяни з втратами відійшли - Генштаб

Російські окупанти не залишають спроб наступати у напрямку Бахмута в Донецькій області.

Втім, українські захисники успішно протистоять армії держави-терористки. ЗСУ зупинили спроби ворожого штурму в районі сіл Кодема та Білогорівка, що у Бахмутському районі.

Про це повідомили 15 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

Зазначається, що не змогли російські війська оволодіти селами Спірне та Вершина. "Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли", - наголосили у штабі.

На Бахмутському напрямку здійснював обстріли українських позицій. Зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС.

Крім того, росіяни задіяли БпЛА поблизу Бахмутського. Крм того, наголошують у Генштабі, противник намагається посилити систему протиповітряної оборони тилових баз та підрозділів.

Нагадаємо, розпочалася 142 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються наступати у напрямку Слов'янська, Бахмута і Сіверська. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

Читайте також: