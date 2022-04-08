ЗСУ успішно відбили сім атак ворога та знищили техніку окупантів: яка ситуація в зоні ООС

Також ЗСУ в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.
На Донецькому та Луганському напрямках українські військові впродовж 8 квітня відбили сім ворожих атак та знищили техніку росіян.
Про актуальну інформацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил повідомляє генштаб ООС.
"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, українські захисники знищили:
- 9 танків,
- 7 одиниць броньованої техніки ворога,
- 5 одиниць автомобільної техніки противника.
Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони (ППО) в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.
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