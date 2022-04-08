ЗСУ успішно відбили сім атак ворога та знищили техніку окупантів: яка ситуація в зоні ООС

ЗСУ успішно відбили сім атак ворога та знищили техніку окупантів: яка ситуація в зоні ООС

Також ЗСУ в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові впродовж 8 квітня відбили сім ворожих атак та знищили техніку росіян.

Про актуальну інформацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил повідомляє генштаб ООС.

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"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили:

9 танків,

7 одиниць броньованої техніки ворога,

5 одиниць автомобільної техніки противника.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони (ППО) в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.

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