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ЗСУ успішно відбили сім атак ворога та знищили техніку окупантів: яка ситуація в зоні ООС

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ЗСУ успішно відбили сім атак ворога та знищили техніку окупантів: яка ситуація в зоні ООС

Операція об'єднаних сил / Facebook

Також ЗСУ в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові впродовж 8 квітня відбили сім ворожих атак та знищили техніку росіян. 

Про актуальну інформацію в зоні проведення Операції об'єднаних сил повідомляє генштаб ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, українські захисники знищили:

  • 9 танків,
  • 7 одиниць броньованої техніки ворога,
  • 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони (ППО) в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.

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