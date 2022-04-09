ЗСУ успішно відбили вісім атак ворога та знищили техніку окупантів: яка ситуація в зоні ООС 9 квітня

ЗСУ успішно відбили вісім атак ворога та знищили техніку окупантів: яка ситуація в зоні ООС 9 квітня

Підрозділи ППО в небі Донбасу збили: 1️ літак, 1️ вертоліт, 4️ безпілотних літальних апарата, 3️ крилатих ракети.

Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили вісім атак ворога.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Міністерства оборони України.

Українські захисники знищили:

4 ворожих танки;

8️ одиниць броньованої техніки;

7️ одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:

1️ літак;

1️ вертоліт;

4️ безпілотних літальних апарата;

3️ крилатих ракети ворога.

Нагадаємо, окупанти скидають на Харків бомби на парашутах. Мер Харкова Ігор Терехов просить мешканців міста не наближатися до таких парашутів і повідомляти про них рятувальникам.

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