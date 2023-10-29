ЗСУ успішно знищують позиції росіян на островах дельти Дніпра: нові дані аналітиків ISW

ЗСУ утримують позиції в Кринках - на східному (лівому) березі Херсонської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наталія Гуменюк повідомила, що українські війська здійснюють активні бойові операції на різних "підходящих" ділянках фронту в напрямку Херсонської області та ефективно ліквідують російські позиції та наглядові пункти на островах у дельті річки Дніпро.

Крім того, за даними ISW, російські війська здійснювали наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але 28 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів. Російський військовий блогер заявив, що елементи російського батальйону "Білі вовки" успішно атакували поблизу Кремінної.

28 жовтня Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі Сіньківки та Іванівки та що російські війська не проводили наступальних операцій у напрямку Лимана.

Раніше стало відомо, що українські сили просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від річки Дніпро).

Гуменюк зазначила, що га лівому березі Херсонської області Сили оборони України намагаються вести бойові дії максимально ефективно для тих ділянок, де це доречно. Втім, говорити про фізичне та географічне просування ще зарано.

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