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ЗСУ успішно знищують російських окупантів на полігонах: зізнання колаборанта

ЗСУ успішно знищують російських окупантів на полігонах: зізнання колаборанта

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Удар по вишикуваних під Волновахою окупантах потрапив на відео та його не змогли приховати.

Удар по полігону на території тимчасово окупованого Волноваського району Донецької області, де були масово “денацифіковані” окупанти, був не єдиним за останній час.

У цьому зізнався колишній депутат Одеської міськради, колаборант Ігор Димитрієв, повідомляє український блогер Денис Казанський. 

У своєму дописі в Telegram-каналі одеський депутат, який пішов на співпрацю з окупантами, зазначив, що удар по вишикуваних під Волновахою окупантах просто потрапив на відео, яке знімали на телефон. Насправді ж такі випадки відбуваються значно частіше.

За словами Димитрієва, минулого тижня такий же “приліт” стався у Докучаєвську за 40 км на південь від Донецька, але йому не надали розголосу.

Нагадаємо, 20 лютого ЗСУ вдарили по мотострілках із Забайкалля, поки вони чекали на командувача. Внаслідок удару ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі могли загинути десятки російських військових. 

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