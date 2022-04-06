"ЗСУ утримують більшість напрямків": Зеленський повідомив, де найскладніша ситуація

Президент повідомив про спроби російських керівників "назбирати по всій Росії нових дурнів з числа курсантів військових училищ".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні найскладніша ситуація на фронтах на Донбасі та на харківському напрямку.

Про це голова держави сказав у відеозверненні в ніч проти 6 квітня.

"Зараз Київ – це столиця глобальної демократії, столиця боротьби за свободу для усіх на європейському континенті. Я хочу подякувати усім нашим захисникам, усім нашим захисницям за те, що це є можливим. За те, що Збройні сили України утримують більшість напрямків, на яких ворог намагався прорватися вглиб країни", – заявив Зеленський.

"Найбільш складно, як і в попередні дні, на Донбасі, на харківському напрямку. Але ми продовжуємо робити все для того, щоб у наших захисників, щоб у наших захисниць було чим зупиняти російські війська", – наголосив президент.

Водночас він повідомив про усвідомлення того, що окупанти переважають чисельно, у них більше техніки.

"Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з числа курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги", – сказав Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Нагадаємо, 5 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз російські війська сконцентруються на спробі захопити Маріуполь та оточити українські війська в зоні ООС.

Читайте також: