ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, позиції не здавали - Гуменюк

ЗС РФ зосередили на лівому березі Дніпра кілька десятків тисяч бійців, велику кількість техніки.

Українські війська продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це заявила представниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері марафону.

За даними Гуменюк, окупанти зосередили на лівому березі Херсонщини кілька десятків тисяч осіб живої сили, велику кількість техніки та озброєння.

"Ми розуміли, що утримання позицій, протидія силам ворога, які він зосередив на лівому березі, буде складна і кровопролитна робота. Проте мужністю наших бійців можна захоплюватися. Позиції утримані, жодної не здано, попри те, що ворог час від часу продовжує штурмувати позиції та намагатися вибивати нас із зайнятих територій", — зазначила вона.

Гуменюк також додала, що воїни Сил оборони ведуть контрбатарейну боротьбу. Артилеристи надають серйозну підтримку воїнам, які тримають позиції на лівобережжі. Також результативним є застосування аеророзвідки та ударних БПЛА, хоча останніми днями складна погода внесла корективи в бойову роботу.

Що відомо про плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська в Херсонській області відкидають російські сили на 3−8 км від східного берега Дніпра.

The Wall Street Journal із посиланням на українських бійців повідомила, що окупанти застосовують важкі міни, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари аби зупинити українські сили на лівобережжя Дніпра.

Напередодні стало відомо, що окупанти створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області. Також, як вважають експерти, окупанти замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона). У цьому населеному пункті позиції утримують Сили оборони України.

Тим часом російські окупанти у Херсонській області готуються до чергового "жесту доброї волі". Вони вже почали обкрадати будинки місцевих мешканців перед втечею. Про це заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков.

"В деяких громадах люди повідомляють про те, що окупанти почали більш активно мародерити. При ротації є випадки навіть, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають, і просто завантажують усе підряд. Тобто вони активно показують місцевим, що тут вони ненадовго і дуже скоро будуть тікати", — сказав він.

Росіяни стверджують, що їхні війська відтіснили українських військових з невизначених позицій поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини. Водночас ЗСУ висадилися в інших невизначених районах на лівому березі річки Дніпро.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини