ЗСУ утримують позиції і відбивають атаки росіян: військовий про ситуацію в Курській області

Наразі солдатів Північної Кореї на Курщині не фіксують.

Збройні сили України тримають маневрову оборону та успішно відбивають штурми російської армії в Курській області.

Про це повідомив старший офіцер відділення комунікацій 80-ї ОДШБр Петро Гайдащук в ефірі "КИЇВ24".

"Наша бригада перебуває в маневровій обороні. Ми утримуємо свої позиції, які зайняли раніше. Противник намагається малими групами штурмувати і здійснювати атаку на нас. Нам вдається відбивати ці штурми і завдавати великих втрат росіянам", - наголосив військовий

Він зауважив, що для Росії Курщина залишається критичною ділянкою фронту. Росіяни стягують на цей напрямок всі можливі сили. Зокрема, підрозділи, які окупанти називають "пожежними командами" і задіювали на критичних ділянках фронту.

"Курщина стала для них такою критичною ділянкою фронту", - наголосив він.

За словами Гайдащука, його підрозділ безпосередньо стикався із солдатами КНДР. Втім, наразі РФ їх не залучає до бойових дій.

Нагадаємо, військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що армія РФ готує тривалу наступальну операцію. Зокрема, про це свідчить зниження інтенсивності бойових дій на фронті.

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