ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини та влаштовують бої з ворогом – ISW

ЗСУ утримують свої позиції на лівобережжі Херсонської області та, ймовірно, надалі намагаються прорвати оборону ворога біля окремих населених пунктів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські провоєнні пабліки стверджують, що станом на 31 жовтня українські війська на Херсорщині утримували позиції та продовжували наземні операції на східному (лівому) березі річки Дніпро. Також стверджується, що ЗСУ продовжують утримувати позиції у Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра), біля залізничного мосту та в районі шосе біля Антонівського мосту.

За непідтвердженою інформацією від російських джерел, поблизу Кринок та Антонівського залізничного мосту тривають бої. Повідомляється, що українські сили намагалися прорвати оборону окупантів біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і Пойми (12 км на південний схід від Херсона та 4 км від Дніпра).

Як повідомили 31 жовтня українські партизани з руху "АТЕШ", на Херсонському напрямку дислоковані підрозділи російської 126-ї окремої бригади берегової оборони (22-й армійський корпус Чорноморського флоту). Зазвичай ця бригада базується біля окупованого Сімферополя.

Нагадаємо, напередодні речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські війська проводять активні бойові операції на різних ділянках фронту в напрямку Херсонщини, ефективно ліквідують позиції окупантів та їхні наглядові пункти на островах у дельті річки Дніпро.

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