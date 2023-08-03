ЗСУ утримують рубежі біля Кремінної: окупанти зазнають втрат

Біля Кремінної Луганської області в районі Серебрянського лісництва під час інтенсивних боїв нацгвардійці утримали займані рубежі. Армія РФ зазнала суттєвих втрат.

Про це сказав заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович.

За його словами, 27 липня на одному зі спостережних постів окупантів було виявлено скупчення живої сили.

"Згодом нашими підрозділами по ньому був здійснений вогневий наліт. Результатом спільної роботи стало знищення п'ять осіб та поранення дев'ять окупантів", - зазначив спікер.

Крім того, увід 26 до 30 липня командир мінометного розрахунку 5-ї Слобожанської бригади на псевдо "Студент" в районі Серебрянського лісництва в тісній взаємодії з розрахунками БПЛА, вміло керуючи діями своїх підлеглих, загороджувальним вогнем неодноразово зупиняв наступ штурмових груп ворога, чим забезпечив утримання визначених рубежів.

"Під час боїв цим мінометних розрахунком було знищено або пошкоджено 4 танки загарбників", - додав Уршалович.

Як повідомлялося, на одному з напрямків нацгвардійці просунулися на 650 метрів. Оборонці закріпилися на зайнятому рубежі на Мелітопольському напрямку.

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