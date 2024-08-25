ЗСУ уже декілька місяців блокують окупантів на агрегатному заводі біля Вовчанська - ОТУ "Харків"

Від початку на заводі було орієнтовно 40 окупантів.

Російське угроповання залишається заблокованим на агрегатному заводі біля Вовчанська, що на Харківщині.

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, вони там перебувають декілька місяців, від початку наступу російських сил на Харківщину. Вони завдання завдання за допомогою безпілотників.

"На самому початку там було близько 40 загарбників. Вони там зазнають втрат - є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені, які спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія відвела деякі підрозділи з Харківської області на Курський напрямок.

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