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ЗСУ уже декілька місяців блокують окупантів на агрегатному заводі біля Вовчанська - ОТУ "Харків"

ЗСУ уже декілька місяців блокують окупантів на агрегатному заводі біля Вовчанська - ОТУ "Харків"

Вовчанськ Харківської області / Фото: Associated Press

Від початку на заводі було орієнтовно 40 окупантів.

Російське угроповання залишається заблокованим на агрегатному заводі біля Вовчанська, що на Харківщині. 

Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, вони там перебувають декілька місяців, від початку наступу російських сил на Харківщину. Вони завдання завдання за допомогою безпілотників.

"На самому початку там було близько 40 загарбників. Вони там зазнають втрат - є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені, які  спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія відвела деякі підрозділи з Харківської області на Курський напрямок.

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