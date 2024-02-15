ЗСУ в Авдіївці подекуди відходять на вигідніші позиції, задіяно запасну логістичну артерію

В ОСУВ "Таврія" повідомили, що передбачені запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій залежно від ситуації, яка є динамічною.

Підрозділи ЗСУ в районі Авдіївки проводять маневр для подекуди відходу на вигідніші позиції, подекуди відбувається відбивання позицій. Постачання до Авдіївки та евакуація звідти ускладнені, тому задіяно запасну логістичну артерію.

Про це начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону 15 лютого.

На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою.

Втрати ворога на Авдіївському напрямку

"Зі статистики за минулу ніч – з 18 години вчорашнього дня до 6 години ранку цього дня росіяни втратили особового складу 208 осіб. З них безповоротні втрати росіян з Авдіївського напрямку до решти напрямків операційної зони ОСУВ "Хортиця" становлять 20 до 1. Це ще одна красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на Авдіївському напрямку", – розповів Лиховій.

Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минуло добу російські окупанти завдали 43 авіаудари, провів 64 бойових зіткнення, скоїв 1080 артобстрілів.

"Левова частка кожної з цих цифр – це саме Донеччина, саме Авдіївський напрямок", – зазначив представник ЗСУ.

Загальні втрати ворога в живій силі за 14 лютого становлять 526 осіб. Щодо техніки, то було знищено чи пошкоджено 55 одиниць, без урахування безпілотників: йдеться про три танки, 25 бронемашин, 30 артилерійських систем, засіб ППО, 13 автомобілів. Крім того, знищено ще п’ять важливих об’єктів противника, серед яких два пункти управління БПЛА та три райони зосередження особового складу.

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Ситуація в Авдіївці

"Що стосується безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною, і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій. Ключове повідомлення – постачання й евакуація в Авдіївку ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно", – розповів Лиховій.

Він зазначив, що кожен український підрозділ знає свій маневр, у кожного є своє завдання.

"Видно загальну картину подій, яка складається. Передбачені запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій залежно від ситуації, яка є динамічною. Видно, куди ворог хоче зайти. Він хоче пройти західніше від Авдіївського коксохімічного заводу. Там він зустрічає гідний опір", – повідомив речник ОСУВ "Таврія".

Нагадаємо, Третя окрема штурмова бригада ЗСУ підтвердила, що була терміново передислокована для посилення до району Авдіївки. Бійці повідомили про надзвичайно критичну ситуацію.

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