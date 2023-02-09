ЗСУ в Бердянську влучили в захоплений росіянами аеродром: знищено понад 100 окупантів

Пошкоджений також ворожий склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, і РЛС.

Внаслідок вибухів у Бердянську 8 лютого були влучання в захоплений росіянами аеродром і знищені понад 100 ворожих бійців.

Про це Бердянська міська військова адміністрація повідомила в Мережі 9 лютого.

"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром", – вказано в заяві.

"Цим прильотом наші воїни знищили більше ста окупантів. Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами і радіолокаційна станція", – додали в МВА.

Нагадаємо, в середині січня стало відомо, що окупанти почали облаштовувати нову авіабазу в аеропорту Бердянська та розміщувати там гелікоптери. Станом на той час на території було зафіксовано щонайменше 17 гелікоптерів ворога та різні фортифікаційні споруди.

Додамо, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова, що російські війська можуть спробувати наступатив Харківській чи Запорізькій областях.

Як повідомив 9 лютого мер Мелітополя Іван Федоров, на тимчасово захоплених територіях Запорізької областіфіксується накопичення ворожих військ і техніки. А найманці ПВК "Вагнер" масово поселяються до помешкань українців.

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