Збройні сили України "в біді", оскільки їм не вистачає піхоти та інших важливих запасів.

Про це повідомив головний кореспондент Sky News Стюарт Рамзі, який перебуває на сході України.

За словами журналіста, українська оборона "добре окопана", але страждає від "великої проблеми з кількістю піхоти".

"Їм доводиться використовувати американські танки в піхотних маневрах лише для того, щоб підтримати людей, тому що у них просто не вистачає бійців на землі, щоб здійснювати наступальні атаки", – розповів Рамзі.

Як наголосив кореспондент, це означає, що отримання Україною допомоги від партнерів, зокрема від США, зараз є "абсолютно життєво важливим".

Але ці події відбуваються в той час, коли Київ побоюється падіння американської підтримки в результаті перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

До слова, ветеранка, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська назвала три кроки, як змінити на краще ситуацію з катастрофічним браком людей у ЗСУ.

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