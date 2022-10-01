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ЗСУ в Лимані: у Східному угрупованні військ розповіли, що відбувається у місті

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ЗСУ в Лимані: у Східному угрупованні військ розповіли, що відбувається у місті

фото / fightforua.org

У ЗСУ підтвердили інформацію про те, що українські захисники вже в Лимані Донецької області.

Українські війська зайшли в місто Лиман Донецької області. Наразі там тривають бої.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом", - сказав Череватий.

Раніше українські захисники показали відео, на якому розгорнули прапор України біля стели на в'їзді до Лимана.

Крім того, 1 жовтня у Східному угрупованні військ підтвердили звільнення п’яти населених пунктів поблизу Лимана на Донбасі. Це - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки.

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