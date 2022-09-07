ЗСУ в районі Голої Пристані знищили баржу з окупантами та ворожою технікою - ОК "Південь"

Українські захисники знищили баржу з окупантами в районі Голої Пристані.
Так окупанти намагались перевести свій особовий склад та військову техніку.
Про це повідомляє ОК "Південь"
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління. При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
Також в ОК "Південь" підтвердили знищення ворожого складу боєприпасів у Бериславському районі Херсонщини. Підтверджені втрати окупантів - 30 загарбників та дві БМП.
Нагадаємо, окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи на півдні - шукають партизан.
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