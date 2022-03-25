ЗСУ вдало контратакують позиції російських військ на підходах до Києва - британська розвідка

ЗСУ вдало контратакують позиції російських військ на підходах до Києва - британська розвідка

Російські війська також зупинили просування у напрямку Одеси.

Українські війська повернули собі міста та оборонні позиції на східних околицях Києва.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії за даними своєї останньої розвідки.

"Українські контратаки та відступ російських військ дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції до 35 кілометрів на схід від Києва. Ймовірно, що українські сили продовжуватимуть спроби відтіснити російські війська по північно-західній осі від Києва до аеродрому Гостомель", – йдеться у повідомленні.

Тим часом російські війська також зупинили просування у напрямку Одеси.

"Російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси, але їх просування сповільнюється через проблеми матеріально-технічного забезпечення та опір України", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, ЗСУ вдалося звільнити від російських військових село Лук'янівка, що на Київщині.

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