ЗСУ вдалося вибити російських диверсантів із готелю "Мир": подробиці

У Сєвєродонецьку вдалося вибити з готелю "Мир" російську диверсійно-розвідувальну групу.

Попри успіх ЗСУ, члени ворожих ДРГ все ж намагаються потрапити знову всередину готелю "Мир".

Про це повідомив керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, Сєвєродонецьк перебуває у жорсткій обороні – на 2/3 периметру міста розташувалися окупанти. Наразі тривають бої на околицях міста, і "вдалося зупинити авангард окупантів, які намагалися прорватися до міста".

"Щоб позбавити готель "Мир" від незваних гостей, працювали наші військові. Наскільки мені відомо, вдалося їх звідти вигнати, але вони не лишають спроб пробратись знову", - сказав Стрюк.

Він також розповів, що останні дві доби у Сєвєродонецьку не припиняються пожежі через безперервні й потужні обстріли з боку російських окупантів по житлових кварталах, об’єктах інфраструктури, по найбільшому хімічному підприємству "Азот".

"На жаль, є жертви серед мирного населення і серед співробітників "Азоту", - додав він.

За словами голови ВЦА, ситуація у місті "досить тяжка".Вже у Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, 60% доведеться будувати заново.

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