ЗСУ вдалося змусити РФ відмовитися від головної мети в Україні - Залужний

ЗСУ вдалося змусити РФ відмовитися від головної мети в Україні - Залужний

Українським військовим вдалося змусити російських окупантів відмовитися від головної мети-захоплення Києва.

Перший місяць війни Росії проти України став переломним.

Про це заявив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За його словами, наразі ЗСУ ведуть не тільки оборону, їм вдалося реалізувати низку успішних контрнаступаючих дій. Під час яких захисникам України вдалося розблокувати Харків і Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку.

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"Ми ясно розуміли, що саме перший місяць буде переломним. Нам вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичні втрати, змусити відмовитися від головної мети-захоплення міста Києва", - заявив він.

Нагадаємо, Україна зміцнить кордон із Білоруссю вздовж всієї межі на Житомирщині. Зміцнити кордон із Білоруссю у Житомирській області Україна хоче, аби не допустити вторгнення окупантів з цього напрямку.

Як повідомлялося, київська тероборона опановує новітню зброю від партнерів, щоб не лише зупинити ворога, а й іти у наступ.

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