ЗСУ вдалося знайти слабкі місця в обороні росіян на півдні - військовий експерт

Українським військовим вдалося знайти слабкі місця в обороні окупантів в районі Вербового Запорізької області.

Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко для 24 каналу.

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За його словами, це дозволить українським силам рухатися далі на цьому напрямку.

"У цьому є успіхи, тому що вдалося знайти слабкі місця в обороні ворога якраз в районі Вербового. У такий спосіб наші сили мають можливість відтиснути противника й просунутися далі", - сказав Мусієнко.

За його словами, Силам оборони вдалося виснажити противника. Піcля прориву першої лінії оборони наступні не настільки потужні.

"Я завжди обережний у прогнозах, але зараз можу сказати, що нашим силам вдалося досягти доволі серйозного успіху у виснаженні ворога, і перед нами дійсно відкриваються перспективи", - зазначив експерт.

Мусієнко додав, що на сьогодні російська армія діє дещо по-іншому. За його спостереженнями, зараз окупанти все частіше переходять у хаотичні, не дуже організовані атаки.

"Вони намагалися обійти наші сили з флангів, влаштувати оточення, але не вдалося. Ходили в лобові контратаки, але теж успіхів не мали", - підкреслив він.

Як повідомляли раніше, Росія намагається виграти час під час контрнаступу ЗСУ. Для цього російське командування віддає накази йти в контратаки та зазнає втрат.

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