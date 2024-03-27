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ЗСУ вдарили дроном по складу боєприпасів РФ – під роздачу попав окупант-сапер: відео

ЗСУ вдарили дроном по складу боєприпасів РФ – під роздачу попав окупант-сапер: відео

Окупант-сапер попав під удар українського дрона / Фото: скриншот

Українські бійці атакували склад боєприпасів ворога.

Оператор безпілотника 3-го десантно-штурмового батальйону 80 ОДШБр виявив та атакував склад окупантів з боєприпасами. У цей час поруч перебував російський солдат-сапер, який також потрапив під удар.   

Відео опублікувала пресслужба бригади. 

"Російський сапер вирішив прибрати з дороги протитанкові міни, але щось пішло не так", - йдеться у дописі до відео. 

Нагадаємо, окупант пожалівся на удар українським дроном "Баба Яга" та показав наслідки (відео).

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ЗСУ атакували з дрона склад боєприпасів РФ

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