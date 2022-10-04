ЗСУ вдарили по Антонівському мосту за наводкою колаборанта Стремоусова - Братчук

Колаборант Кирило Стремоусов, який є "заступником" гауляйтера Херсонщини, дав наводку на Антонівський міст.

Про це розповів радник глави Одеської ОВА Сергій Братчук у коментарі "24 каналу".

"Ми тобі дякуємо, Кирило. Все одно потрібно буде відсидіти в українській в’язниці, але може якийсь рік із терміну приберуть. І, як то кажуть, Антонівський міст – знову все", – каже речник Одеської ОВА.

За інформацією Братчука, всі українські ракети влучили точно в ціль і ворожа ППО нічого не збила. Він пояснив, що Антонівський міст важливий для окупантів, оскільки дозволяв перекидати сили з Криму та окупованих територій на лівому березі Дніпра – на правий.

Зазначимо, що сьогодні у соцмережах писали про вибухи в районі Антонівського мосту.

Раніше експерт Олег Жданов назвав дві причини, чому ЗСУ не можуть зруйнувати мости одним ударом.

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