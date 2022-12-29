ЗСУ вдарили по армії росіян на Запоріжжі: понад 200 поранених ворогів - Генштаб

Українські збройн сили завдали ударів по російських окупантах у Запорізькій області. Зокрема, потужні атаки здійснили 27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Наголошується, що втрати окупантів склали три одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється, наголошують у зведенні.

Нагадаємо, розпочалася 309 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія агресорки Росії продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

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