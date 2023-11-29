ЗСУ вдарили по будівлі, де радились окупанти-чиновники: фото наслідків

У вівторок, 28 листопада, українські захисники завдали удару по будівлі, де радились окупанти.

У захопленому селі на Херсонщині загарбники зібрались, щоб провести нараду, однак ЗСУ завадили їхнім планам.

Про це повідомляє Спротив.

"Учора 28.11.2023, завдяки інформації яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають партизани, внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих окупаційних високопосадовців.

Удар по окупантах на Херсонщині / Фото: Центр національного спротиву

Удар по окупантах на Херсонщині / Фото: Центр національного спротиву

Удар по окупантах на Херсонщині / Фото: Центр національного спротиву

Удар по окупантах на Херсонщині / Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, раніше у Мережі показали відео "бавовни" у тимчасовому пункті управління окупантів під Херсоном. Внаслідок удару HIMARS було ліквідовано вісім офіцерів РФ.

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