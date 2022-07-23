ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту під Херсоном: окупантів відрізали від постачання зброї

Сьогодні о 5 ранку українські військові влучили у міст через річку Інгулець поблизу села Дар’ївка.

Це продовження операції з відрізання херсонського угрупування росіян від постачання зброїта техніки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник очільника ОВА Сергій Хлань.

"Кожен міст — це слабке місце в логістиці і наші Збройні сили майстерно руйнують ворожу систему. Це ще не звільнення Херсона, але серйозні підготовчі кроки в цьому напрямку. І, як на мене, ці удари демонструють головне — ми відходимо від радянської армії, яка штурмує міста, незважаючи на руйнування та втрати", - написав він.

Нагадаємо, раніше Антонівський міст зазнав ракетного обстрілу з HIMARS уже не один раз.

Пропагандисти з видання "Известия" опублікували відео з наслідками ударів по мосту. На той момент журналіст стверджував, що проїзд через міст відкрито. Після повторного обстрілу на мосту побільшало воронок.

А так званий "заступник голови окупаційної адміністрації" Кирило Стремоусов заявив, що міст фактично зруйнований.

"Міст фактично зруйнований. Якщо удари продовжаться, він може впасти", — скиглив колаборант.

Він також додав, що ударів було завдано з РСЗВ HIMARS: було випущено два пакети по шість ракет. Тому було ухвалено рішення закрити проїзд через міст для вантажного транспорту. Ремонтники намагатимуться відновити міст.

Додамо, що російські ЗМІ спершу писали, що засоби ППО перехопили 10 ракет, випущених по Херсону. Проте вже за кілька годин вони заявили, що з 12 ракет HIMARS по Антонівському мосту влучило 11.

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