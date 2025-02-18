ЗСУ вдарили по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ: деталі від Генштабу

Напередодні Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ. У результаті успішної операції уражено Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Додається, що під удар потрапили нафтоперекачувальні станції "Кропоткинская" та "Андреаполь", що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. Унаслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора.

"Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об’єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого дрони атакували Краснодарський край РФ. Йдеться про село Ільський, де розташований нафтопереробний завод.

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