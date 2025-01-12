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ЗСУ вгатили по командному пункту окупантів на Донеччині: що відомо про наслідки

ЗСУ вгатили по командному пункту окупантів на Донеччині: що відомо про наслідки

Армія РФ / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Об'єкт зазнав серйозного ураження.

Сьогодні, 12 січня, ЗСУ завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який розташований у місті Новогродівка Донецької області. Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Збройні Сили України демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури  противника. Слава Україні!", – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 12 січня склали 808 250 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1750 загарбників.

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