ЗСУ вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ: деталі від Генштабу

Сьогодні, 8 січня, ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташований у місті Харцизьк Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового. Були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб", – деталізували у відомстві.

Раніше Третя штурмова показала ліквідацію ворожої піхоти скидами з дронів.

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