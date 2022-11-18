ЗСУ вдарили по окупантах на Кінбурнській косі та завдали їм втрат біля Олешок – ОК "Південь"

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 33 вогневих завдання на півдні 18 листопада, зокрема завдали удару по російських військах на Кінбурнській косі.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані", – йдеться в заяві.

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Так, було "демілітарізовано" сім російських загарбників та дві одиниці авто-бронетехніки. Пункт базування зруйновано.

На лівобережжі Дніпра попередньо втрати росіян складають 26 членів особового складу та два танки біля Олешок.

Нагадаємо, в Мережі поширювали інформацію про звільнення Кінбурнської коси та Олешок на лівому березі Херсонщини, проте в ОК "Південь" цю інформацію не підтвердили.

Однак в ОК "Південь" інформували, що російські війська на Херсонщині відступають на 15-20 км вглиб від облаштованих позицій на лівому березі Дніпра. Загарбники тікають від обстрілів ЗСУ, однак ті беруть під вогневий контроль шляхи постачання техніки та боєприпасів ворога.

Ракетна атака на Україну, пекло на фронті та інтриги щодо Херсонщини – Сергій Кузан

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