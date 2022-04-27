ЗСУ вдарили по окупованому острову Зміїний: знищений ворожий ЗРК "Стріла-10"

Українські військові завдали удар по російських позиціях на острові Зміїний.

Внаслідок удару було знищено зенітно-ракетний комплекс окупантів "Стріла-10".

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

"У Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціяіх на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", – йдеться в повідомленні. Втрати окупантів уточнюються.

Загальні ворожі втрати за добу складають: один танк, чотири одиниці автомобільної техніки (зокрема дві броньовані) та 16 окупантів.

На півдні росіяни намагалися просунутись в бік Миколаївщині в районі селищ Таврийське й Нова Зоря, але успіху на мали і зазнали суттєвих втрат.

Минулої доби Одещину атакували 3 крилатих ракети. Було зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що за минулу добу, 26 квітня, українські військові знищили сім повітряних цілей окупантів.

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