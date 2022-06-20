ЗСУ вдарили по позиціях росіян на острові Зміїний - Маломуж

Серед російських окупантів є втрати.

Збройні сили України завдали ракетного удару по тимчасово захопленому росіянами острові Зміїний у Чорному морі.

Цю інформацію підтвердив військовий експерт, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж 20 червня в ефірі національного телемарафону.

"Ми повинні чітко відстежувати, як ось наприклад там останнім часом військові катери, вантажі, які переміщуються, можливо, десанти переміщуються, бити їх за конкретними темами, де вони намагаються провести ту чи іншу операцію, як ось буквально сьогодні на острові Зміїний. Де по острову та по катеру завдано правильний удар", - зазначив він.

Також, за словами експерта,з іншого боку потрібно готувати і ефективніші засоби, включаючи авіацію, і завдати в якийсь момент масованого удару по тих засобах, які знаходяться в зоні дії наших протикорабельних засобів.

"Але це вже тактика командування, яка має підготувати таку операцію, яка має забезпечити безпеку проведення та несподіванку. Тоді ми можемо нахабно розбити, як удар по крейсеру "Москва". У цій ситуації готовність має бути за рахунок і іноземних можливих засобів, дуже ефективних, авіації, інших засобів – можливо диверсійних засобів наших спецслужб, які можуть проводити ці операції як у морі, так і на суші", - зазначив він.

Нагадаємо, Микола Маломуж вважає, що українські контратаки продовжать відкидати російські війська.

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