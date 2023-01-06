ЗСУ вдарили по пункту дислокації окупантів на Херсонщині: Генштаб - про ситуацію на фронті

Окупанти, попри анонсоване путінське "перемир'я", нещадно обстрілюють Україну.
У Генштабі підтвердили, що ЗСУ вдарили по пункту дислокації російських окупантів на Херсонщині. Відомо про 100 поранених окупантів. Росіяни ж, попри "перемир'я", обстріляли Україну ракетами та РСЗВ.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 6 січня.
Окупанти протягом останньої доби завдали 1 ракетного удару та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.
"Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших - обороняється", - йдеться у повідомленні.
- На Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.
- На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється", - повідомили в Генштабі.
Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.
Війна Росії проти України
Росія 24 лютого розпочала повномасштабну війну проти України. Зранку того ж дня диктатор Путін записав звернення, що РФ починає "спецоперацію з демілітаризації та денацифікації України". Він закликав ЗСУ "скласти зброю і йти додому, бо воїни присягали на вірність українському народу, а не київській хунті". Проте Сили оборони від першого дня повномасштабної війни захищають Україну від російської навали.
Станом на 6 січня втрати "другої армії світу" становили: 110250 ліквідованих окупантів, 3064 танків, 285 літаків, 272 вертольоти.
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