ЗСУ вдарили по пункту дислокації окупантів на Херсонщині: Генштаб - про ситуацію на фронті

У Генштабі підтвердили, що ЗСУ вдарили по пункту дислокації російських окупантів на Херсонщині. Відомо про 100 поранених окупантів. Росіяни ж, попри "перемир'я", обстріляли Україну ракетами та РСЗВ.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 6 січня.

Окупанти протягом останньої доби завдали 1 ракетного удару та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей.

"Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших - обороняється", - йдеться у повідомленні.

На Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них - Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється", - повідомили в Генштабі.

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого розпочала повномасштабну війну проти України. Зранку того ж дня диктатор Путін записав звернення, що РФ починає "спецоперацію з демілітаризації та денацифікації України". Він закликав ЗСУ "скласти зброю і йти додому, бо воїни присягали на вірність українському народу, а не київській хунті". Проте Сили оборони від першого дня повномасштабної війни захищають Україну від російської навали.

Станом на 6 січня втрати "другої армії світу" становили: 110250 ліквідованих окупантів, 3064 танків, 285 літаків, 272 вертольоти.

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